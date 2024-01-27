У матчі 22-го туру Ла Ліги Альмерія на своєму полі програла Алавесу (0:3). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Першими у 22-му турі Прімери зійшлись Альмерія і Алавес. Найгірша команда чемпіонату, яка досі не здобула жодної перемоги, сподівалась змінити сумну статистику у матчі з середняком.

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Однак, переможні плани підопічних Гаіски Гарітано вже на 10-й хвилині порушив Омородіон, вивівши басків вперед ударом низом по центру воріт. Наприкінці тайму Ембарба мав зрівнювати – він робив все правильно, пробиваючи у кут, але кіпер Алавеса зіграв перфектно.

По перерві гості подвоїли свою перевагу: автор першого гола стрімко увірвався у штрафний, встояв після підніжки суперника на лінії, але не втримався після падіння йому у ноги Луїша Машиміану. Ріоха з пенальті покарав кіпера за безпечну гру. За дві хвилини до завершення основного часу Омородіон оформив дубль, буквально прошивши воротаря з гострого кута – для 19-річного нападника молодіжної збірної Іспанії цей гол став шостим у поточному сезоні.

Перемога принесла Алавесу 26 очок і підняла на одинадцяту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги, Альмерія з 6-ма пунктами безнадійно остання.

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