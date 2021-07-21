"Мы обсуждали этот вопрос с клубом. Реал предложил мне этот номер, а других свободных, возможно, и не было. Знаю, что этот номер значит для Реала. Это честь – носить его, это очень меня мотивирует. Этот номер символизирует силу и лидерство.

Алаба получил культовый номер в Реале

Я пришел в Реал не для того, чтобы сравнивать себя с другими игроками. Я хочу быть Алабой и оставаться им. Команде я отдам свои умения и самые сильные качества. Хочу быть собой.

Мечта воплотилась в жизнь. Реал – главный клуб планеты. Я горжусь тем, что оказался здесь. Не могу дождаться момента, когда надену клубную футболку", – цитирует универсального исполнителя Marca.

Напомним, что под 4-м номером в Реале на протяжении многих лет выступали капитаны команды – Серхио Рамос и Фернандо Йерро.

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