Алаба відреагував на отримання сакральної футболки Реала
Новачок мадридського Реала Девід Алаба прокоментував обрання 4-го номера для виступів на Сантьяго Бернабеу.
"Ми обговорювали це питання з клубом. Реал запропонував мені цей номер, а інших вільних, можливо, й не було. Знаю, що цей номеро означає для Реала. Це честь – носити його, це дуже мене мотивує. Цей номер символізує силу й лідерство.
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Я прийшов у Реал не для того, щоб порівнювати себе з іншими гравцями. Я хочу бути Алабою і залишатися ним. Команді я віддам свої вміння і найсильніші якості. Хочу бути собою.
Мрія втілилася у життя. Реал – головний клуб планети. Я гордий з того, що опинився тут. Не можу дочекатися моменту, коли вдягну клубну футболку", – цитує універсального виконавця Marca.
Нагадаємо, що під 4-м номером у Реалі впродовж багатьох років виступали капітани команди – Серхіо Рамос і Фернандо Єрро.
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