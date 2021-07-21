"Ми обговорювали це питання з клубом. Реал запропонував мені цей номер, а інших вільних, можливо, й не було. Знаю, що цей номеро означає для Реала. Це честь – носити його, це дуже мене мотивує. Цей номер символізує силу й лідерство.

Алаба отримав культовий номер в Реалі

Я прийшов у Реал не для того, щоб порівнювати себе з іншими гравцями. Я хочу бути Алабою і залишатися ним. Команді я віддам свої вміння і найсильніші якості. Хочу бути собою.

Мрія втілилася у життя. Реал – головний клуб планети. Я гордий з того, що опинився тут. Не можу дочекатися моменту, коли вдягну клубну футболку", – цитує універсального виконавця Marca.

Нагадаємо, що під 4-м номером у Реалі впродовж багатьох років виступали капітани команди – Серхіо Рамос і Фернандо Єрро.

Серхіо Рамос покинув Реал: 16 миттєвостей легендарного капітана в Мадриді – брудні фоли, пристрасні голи, титул короля