Полузащитник Валенсии Хави Герра может сменить летом клубную прописку, но останется в чемпионате Испании.

Руководство "кулес" активно планирует трансферное окно. Финансовое положение Барселоны ограничивает ее в выборе игроков на проблемные позиции, поэтому клубу приходится присматриваться к более бюджетным вариантам.

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Как сообщает Mundo Deportivo, "блаугранас" нацелились на полузащитника Валенсии Хави Герру. С представителями 21-летнего игрока уже состоялась первая встреча. "Летучие мыши" оценили испанца в 20 миллионов евро.

Барселона перед подписанием планирует сначала завершить один из трансферов на выход, чтобы покрыть полностью сделку с Геррой. Не исключается, что "кулес" могут предложить обмен игроками.

Хави Герра – воспитанник Валенсии. За "летучих мышей" полузащитник сыграл в 51 матче во всех турнирах. В его активе пять голов и одна результативная передача.

Напомним, в сезоне 2023/24 за Валенсию выступал украинский нападающий Роман Яремчук.

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