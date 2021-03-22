Защитник мюнхенской Баварии Дэвид Алаба еще не определился с местом продолжения игровой карьеры, но отбросил ряд звездных вариантов.

Австриец отклонил солидное предложение представителей Пари Сен-Жермен. Об этом журналист Макс Билефельд написал в своем твиттере.

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Также Алаба ранее отказался от идеи переезда на Туманный Альбион, где его услугами интересовался лондонский Челси. Приоритет универсального исполнителя – испанская Ла Лига. Конкретный интерес к Алабе проявляет дуэт местных грандов – мадридский Реал и Барселона. Летом он станет свободным агентом и уже может вести переговоры с потенциальными работодателями.

В нынешнем сезоне Дэвид Алаба провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Цвета Баварии он защищает с сезона 2009/10.

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