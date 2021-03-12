Пини Захави, менеджер Дэвида Алабы, категорически опроверг информацию о договоренности о трансфере своего подопечного в столицу Каталонии.

Недавно появилась информация, что австриец устно согласился на трансфер в "блаугранас" уже этим летом, а на подписании лично настаивал Жоан Лапорта.

Алаба согласился на переход в Барселону, – Mundo Deportivo

"Это неправда", – коротко, зато лаконично прокомментировал ситуацию Пини Захави в интервью SPOX. Среди претендентов на игрока издание также называет Челси и ПСЖ, а Реал и далее считается фаворитом в борьбе за защитника.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Алаба провел 23 матча, в которых отметился двумя голами и ассистом. Контракт с Баварией завершается уже летом.

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