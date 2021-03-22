Оборонець мюнхенської Баварії Девід Алаба ще не визначився із місцем продовження ігрової кар'єри, але відкинув низку зіркових варіантів.

Австрієць відхилив солідну пропозицію представників Парі Сен-Жермен. Про це журналіст Макс Білефельд написав у своєму твіттері.

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Також Алаба раніше відмовився від ідеї переїзду на Туманний Альбіон, де його послугами цікавився лондонський Челсі. Пріоритет універсального виконавця – іспанська Ла Ліга. Конкретний інтерес до Алаби проявляє дует місцевих грандів – мадридський Реал і Барселона. Влітку він стане вільним агентом і вже може вести перемовини з потенційними працедавцями.

У нинішньому сезоні Девід Алаба провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 результативні передачі. Кольори Баварії оборонець захищає із сезону 2009/10.

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