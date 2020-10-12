Туринський Ювентус досяг домовленості про контракт з захисником Баварії Девідом Алабою.

Ювентус та ПСЖ претендують на Алабу – захисник не може домовитись про новий контракт з Баварією

28-річний австрієць вже уклав зі "Старою синьйорою"попередню угоду про підписання контракту після закінчення чинного договору з мюнхенським клубом, стверджує видання Calciomercato.it.

Туринцям у боротьбі за захисника вдалось випередити одразу кількох європейських грандів, серед яких: англійські Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті, а також французький ПСЖ.

Нагадаємо, контракт Алаби з Баварією чинний до літа 2021 року – гравець був готовий продовжити угоду, однак мюнхенців не влаштовують запити футболіста, який хоче отримувати 25 млн євро на рік. Transfermarkt оцінює футболіста у 65 млн євро.

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