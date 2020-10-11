Ювентус является главным претендентом на подписание Алабы, если тот не договорится о новом соглашении с Баварией, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

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Также на австрийца претендует ПСЖ, который стремится усилить линию обороны после ухода Тьягу Силвы. Контракт Алабы с Баварией действует до лета 2021, однако мюнхенцы не соглашаются на запросы игрока, который хочет получать 25 млн евро в год.

К слову, Дэвид провел 3 матча в составе Баварии в текущем сезоин, записав в свой актив 1 ассист. Напомним, что Алаба в составе сборной Австрии противостоять Украины на Евро-2020.

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