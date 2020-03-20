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Алаба может отказаться продлить контракт с Баварией – игрок имеет два варианта топ-уровня

16:00 61 Читати українською
Алаба может отказаться продлить контракт с Баварией – игрок имеет два варианта топ-уровня
Дэвид Алаба в объятиях одноклубников / Reuters

Защитник Баварии Дэвид Алаба намерен сменить чемпионат по завершении сезона.

Алаба может отказаться от нового соглашения с Баварией ради Реала и Барселоны, информирует Sport Bild.

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Отмечается, что контракт австрийца с мюнхенским клубом завершается уже летом этого года. Добавим, что Алаба является основным вингером сборной Австрии, которая является соперником сборной Украины на предстоящем Евро, которое перенесли на 2021 год.

К слову, Дэвид провел 28 поединков в составе Баварии в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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