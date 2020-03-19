Бавария возобновила тренировки особым образом

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик рассказал о взаимодействии с командой во время вынужденной паузы.

"Нам всем необходимо найти оптимальное решение в данной ситуации: тренерам, персоналу, игрокам. Сегодня мы провели первую "кибертренировку", командой руководили дистанционно. Все были полны мотивации и хорошо справились. Важно, чтобы мы все ежедневно были на связи. Вся команда готова к тренировкам.

Бавария готовит массовую чистку на лето – есть три кандидата на выход

Наши тренеры составили план занятий, которые будут длиться 75-90 минут, в зависимости от цели тренировки. Сегодняшняя завершалась интенсивными занятиями на велотренажере. Каждый может видеть тренера на своем планшете. Мы готовы к любому развитию ситуации", – цитирует Флика официальный сайт мюнхенского клуба.

Напомним, 13 марта Бундеслига взяла паузу в связи с угрозой распространения коронавируса. К слову, Германия является третьей страной в Европе среди количества инфицированных коронавирусом. По состоянию на 19 марта у 12327 человек диагностировано заболевание. Зафиксировано 31 летальный случай, еще 113 человек полностью вылечились.

Мессі без Роналду, 4 юні зірки, сенсаційний партнер Маліновського – збірна сезону до втручання коронавірусу