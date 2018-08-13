toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ТРАНСФЕРЫ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Алаба избежал серьезной травмы и скоро вернется на поле

14:24 18 Читати українською
Алаба избежал серьезной травмы и скоро вернется на поле
Давид Алаба / Фото: соцсети

Защитник мюнхенской Баварии Давид Алаба получил сильный ушиб левого колена.

Защитник Баварии Давид Алаба получил повреждение в матче за Суперкубок Германии против Айнтрахта.

Айнтрахт – Бавария – 0:5 – видео голов и обзор матча

Впрочем, австрийцу удалось избежать серьезного повреждения. У него сильный ушиб левого колена, сообщает Bild.

Алаба пропустит ближайший кубковый матч с командой из низшей лиги.

Бавария разбомбила Айнтрахт в матче за Суперкубок Германии

Суперкубок Германии

Айнтрахт Франкфурт - Бавария: Воскресенье 12 августа 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
0 : 5
Бавария
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Германия Айнтрахт Франкфурт - Бавария Бавария Бавария Давид Алаба Давид Алаба
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
3
час
:
24
мин
Прогресс
19:00
Уфа
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук