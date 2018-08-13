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Алаба уникнув серйозної травми та скоро повернеться на поле

14:24 62 Читать на русском
Алаба уникнув серйозної травми та скоро повернеться на поле
Давід Алаба / Фото: соцмережі

Захисник мюнхенської Баварії Давід Алаба отримав сильний забій лівого коліна.

Захисник Баварії Давід Алаба отримав пошкодження у матчі за Суперкубок Німеччини проти Айнтрахта.

Айнтрахт – Баварія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Втім, австрійцю вдалося уникнути серйозного пошкодження. У нього сильний забій лівого коліна, повідомляє Bild.

Алаба пропустить найближчий кубковий матч з командою з нижчої ліги.

Баварія розбомбила Айнтрахт в матчі за Суперкубок Німеччини

Суперкубок Німеччини

Айнтрахт Франкфурт - Баварія: Неділя 12 серпня 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
0 : 5
Баварія
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Теги
Німеччина Айнтрахт Франкфурт - Баварія Баварія Баварія Давід Алаба Давід Алаба
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