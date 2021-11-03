Боси катарського клубу не збираються йти на будь-які поступки перед європейськими гостями.

Генеральний директор Аль-Садда Туркі Аль-Алі підтвердив візит представників Барселони, а також намір втримати Хаві на посаді головного тренера.

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"Ми вітаємо делегацію Барселони, цінуємо та поважаємо це. Позиція нашого клубу чітка із самого початку – ми прагнемо зберегти нашого тренера Хаві і не можемо допустити, щоб він пішов у цей складний період сезону", – цитує Аль-Алі прес-служба Аль-Садда.

Додамо, що чинний контракт Хаві з катарським клубом розрахований до літа 2023 року, а сума викупу в ньому складає 5 млн євро.

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