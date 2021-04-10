Аль-Садд оформил чемпионство еще в начале марта, а потому последние 4 матча были формальностью. В последнем туре подопечные легенды Барселоны разгромили СК Катар со счетом 3:0.

Аль-Садд досрочно стал чемпионом Катара – очередной трофей Хави на Ближнем Востоке

По итогам сезона команда Хави набрала 60 зачетных баллов, ни разу не проиграв. "Волк" выиграл 19 встреч, еще три завершились ничьей. Интересно и то, что Аль-Садд в текущем розыгрыше забил больше мячей среди всех клубов (77) и пропустил меньше всего (14).

К слову, для Хави Эрнандеса это уже шестой трофей во главе катарцев. До этого испанец выиграл дважды Кубок наследного принца Катара, Кубок шейха Яссима, Кубок звезд Катара и Кубок эмира Катара.

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