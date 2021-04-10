Аль-Садд оформив чемпіонство ще на початку березня, а тому останні 4 матчі були формальністю. В останньому турі підопічні легенди Барселони розгромили СК Катар з рахунком 3:0.

Аль-Садд достроково став чемпіоном Катару – черговий трофей Хаві на Близькому Сході

За підсумками сезону команда Хаві набрала 60 залікових балів, жодного разу не програвши. "Вовк" виграв 19 зустрічей, ще три завершились нічиєю. Цікаво й те, що Аль-Садд у поточному розіграші забив найбільше м'ячів серед усіх клубів (77) та пропустив найменше (14).

До слова, для Хаві Ернандеса це вже шостий трофей на чолі катарців. До цього іспанець виграв двічі Кубок наслідного принца Катару, Кубок шейха Яссіма, Кубок зірок Катару і Кубок еміра Катару.

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