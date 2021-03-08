Аль-Садд разгромил Умм-Сапаль со счетом 3:0, что сделало команду Хави недосягаемой для преследователей за 4 тура до конца первенства.

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Это чемпионство стало уже 15-м для клуба и уже шестым трофеем для легенды Барселоны во главе катарцев. До этого испанец выиграл дважды Кубок наследного принца Катара, Кубок шейха Яссима, Кубок звезд Катара и Кубок эмира Катара.

К слову, Хави возглавляет Аль-Садд с 2019 года. Контракт специалиста с клубом имеет опцию, которая позволяет уйти в Барселону. Слухи уже давно отправляли испанца обратно в Каталонию.

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