Катарский Аль-Садд не намерен отпускать Хави в Барселону просто так.

Президент Барселоны Жоан Лапорта не полетит в Катар на переговоры с Аль-Саддом по поводу приглашения Хави в "блаугранас", сообщает TV3. Вместо него из Киева в Доху вылетят вице-президент по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор Матеу Алемани.

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Аль-Садд требует, чтобы Барселона относилась к катарскому клубу как к равному, и не планирует отпускать Хави без выгоды для себя. По их мнению, каталонцы должны предложить что-то взамен, чтобы пригласить к себе специалиста.

Одним из вариантов является проведение товарищеского матча в Дохе, который должен стать прощальным Хави в Аль-Садде. Таким образом, местные болельщики смогут увидеть вживую топ-клуб и попрощаться с наставником, проработавшим с командой около 7 лет.

Напомним, контракт 41-летнего испанца с Аль-Саддом рассчитан до июня 2023 года. Сейчас Хави в столице Каталонии "подстраховывает" Серхи Бархуан, переведенного из Барселоны Б.

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