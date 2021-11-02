Катарський Аль-Садд не має наміру відпускати Хаві до Барселони просто так.

Президент Барселони Жоан Лапорта не полетить до Катару на переговори з Аль-Саддом щодо запрошення Хаві до "блаугранас", повідомляє TV3. Замість нього з Києва в Доху вилетять віце-президент зі спортивних питань Рафа Юсте та директор Матеу Алемані.

Барселона узгодила контракт з Хаві та готує презентацію нового тренера – подробиці із Катару

Аль-Садд вимагає, аби Барселона ставилась до катарського клубу як до рівного та не планує відпускати Хаві без вигоди для себе. На їхню думку, каталонці мають запропонувати щось натомість, аби запросити до себе фахівця.

Одним із варіантів є проведення товариського матчу в Досі, який має стати прощальним для Хаві в Аль-Садді. Таким чином, місцеві вболівальники зможуть побачити наживо топ-клуб та попрощатись із наставником, який пропрацював з командою близько 7 років.

Нагадаємо, контракт 41-річного іспанця з Аль-Саддом розрахований до червня 2023 року. Зараз Хаві у столиці Каталонії "підстраховує" Серхі Бархуан, якого перевели із Барселони Б.

Пройшов школу Кройфа, страждав з ван Галом і ганьбився проти Динамо – Барса обрала тренера, який підстрахує Хаві у Києві