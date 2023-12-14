В конце минувшего лета Аль-Иттихад предлагал Алабе контракт с зарплатой в 20 миллионов евро в год. Об этом информирует Relevo. Австриец отказался, так как не планирует покидать Реал. Он намерен продолжать карьеру на топ-уровне.

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Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти считает Алабу одним из ключевых игроков команды. В то же время сообщается, что Дэвид не сказал саудовскому клубу категоричное "нет" – он сможет перебраться в Аль-Иттихад в любое время, если сам того захочет.

Контракт Алабы с Реалом действует до лета 2026 года. В составе Аль-Иттихада выступает Карим Бензема, бывший одноклубник защитника по Реалу.

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