Наприкінці минулого літа Аль-Іттіхад пропонував Алабі контракт із зарплатою в 20 мільйонів євро на рік. Про це інформує Relevo. Австрієць відмовився, оскільки не планує покидати Реал. Він має намір продовжувати кар'єру на топ-рівні.

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Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті вважає Алабу одним із ключових гравців команди. Водночас повідомляється, що Девід не сказав саудівському клубу категоричне "ні" – він зможе перебратися в Аль-Іттіхад у будь-який час, якщо сам того захоче.

Контракт Алаби з Реалом діє до літа 2026 року. У складі Аль-Іттіхада виступає Карім Бензема, колишній одноклубник захисника по Реалу.

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