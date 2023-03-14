Саудовский Аль-Хиляль отклонил запрос Лионеля Месси по поводу зарплаты в размере 600 млн евро в год и решил поторговаться.

Отец и агент Лионеля Месси Хорхе получил от Аль-Хиляля ответ по поводу условий для перехода своего сына из чемпионата Франции в первенство Саудовской Аравии. Как информирует El Chiringuito, "лидеры" предложили "блохе" зарплату в размере 350 миллионов евро за сезон.

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Ранее Хорхе Месси запрашивал у Аль-Хиляля зарплату для своего сына в размере 600 миллионов евро за сезон.

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду с учетом всех дополнительных и спонсорских выплат зарабатывает в саудовском клубе приблизительно 200 миллионов евро в год.

Напомним, что, согласно информации аргентинского издания Olé, Месси хотел бы остаться в Европе еще на один сезон.

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