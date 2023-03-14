Саудівський Аль-Хіляль відхилив запит Ліонеля Мессі щодо зарплати в розмірі 600 млн євро на рік і вирішив поторгуватися.

Батько й агент Ліонеля Мессі Хорхе отримав від Аль-Хіляля відповідь стосовно умов для переходу свого сина з чемпіонату Франції у першість Саудівської Аравії. Як інформує El Chiringuito, "лідери" запропонували аргентинській суперзірці зарплату в розмірі 350 мільйонів євро за сезон.

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Раніше Хорхе Мессі запитував у Аль-Хіляля зарплату для свого сина в розмірі 600 мільйонів євро за сезон.

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду з урахуванням усіх додаткових і спонсорських виплат заробляє в саудівському клубі приблизно 200 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, згідно з інформацією аргентинського видання Olé, Мессі хотів би залишитися в Європі ще на один сезон.

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