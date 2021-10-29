Аль-Айн не сумел победить Аль-Ахли Дубай в поединке 8-го тура чемпионата ОАЭ. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат ОАЄ 2021/22, 8-й тур

Аль-Ахли Дубай – Аль-Айн – 1:1

Голі: Карлос Эдуардо, 45+1 – Лаба, 44

Аль-Айн Реброва разошелся миром с одним из преследователей в чемпионате – Аль-Ахли Дубай. Судьба встречи решилась в конце первого тайма: Лаба запер подачу Мохаммеда с углового. Через 2 минуты Карлос Эдуардо сравнял счет, поставив точку во встрече.

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Эта осечка не помешала команде Реброва остаться лидером первенства – Аль-Айн с 18 очками возглавляет турнирную таблицу. Аль-Ахли Дубай с 15 пунктами остался третьим. Отметим, что до этого Аль-Айн уступил Эмирейтс Клаб в ответном матче Кубка Лиги (1:0), но вышел в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния.

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