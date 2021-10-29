Аль-Айн не зміг перемогти Аль-Ахлі Дубай у поєдинку 8-го туру чемпіонату ОАЕ. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат ОАЕ 2021/22, 8-й тур

Аль-Ахлі Дубай – Аль-Айн – 1:1

Голи: Карлос Едуардо, 45+1 – Лаба, 44

Аль-Айн Реброва розійшовся миром з одним із переслідувачів у чемпіонаті – Аль-Ахлі Дубаєм. Доля зустрічі вирішилась наприкінці першого тайму: Лаба замкнув подачу Мохаммеда з кутового. Через 2 хвилини Карлос Едуардо зрівняв рахунок, поставивши крапку в зустрічі.

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Ця осічка не завадила команді Реброва залишитись лідером першості – Аль-Айн з 18 очками очолює турнірну таблицю. Аль-Ахлі Дубай з 15 пунктами залишився третім. Відзначимо, що до цього Аль-Айн поступився Емірейтс Клаб в матчі-відповіді Кубка Ліги (1:0), але вийшов до наступного раунду за підсумками двоматчевого протистояння.

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