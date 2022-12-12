Аль-Айн Реброва и Ярмоленко расписал ничью в первом матче Кубка лиги ОАЭ
Аль-Айн и Аль-Вахда разошлись миром в поединке 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ.
Кубок лиги ОАЭ, 1/4 финала, первый матч
Аль-Айн – Аль-Вахда – 0:0
Подопечные Реброва удержали безголевую ничью с Аль-Вахдой. Несмотря на довольно ровное владение мячом преимущество имела Аль-Вахда (8:17 по количеству ударов, 1:4 – попадание в створ ворот). Ярмоленко вышел в стартовом составе, но был заменен на 76 минуте.
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Отметим, что ответный матч сыграют уже 16 декабря, начало встречи в 17:30. В прошедшем сезоне Аль-Айн под руководством Сергея Реброва выиграл Кубок Лиги, а также победил в чемпионате.
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