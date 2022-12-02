Аль-Айн сыграл контрольный поединок во время паузы в чемпионате ОАЭ. Андрей Ярмоленко отдал ассист и стал одним из героев встречи.

Товарищеский матч

Аль-Раед – Аль-Айн – 1:2

Пока внимание большинства болельщиков приковано к чемпионату мира-2022 в Катаре, команда Сергея Реброва сыграла контрольный матч против Аль-Раеда – представителя Саудовской Аравии (11 место турнирной таблицы).

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Уже на 11-й минуте Аль-Айн забил. Гол создал Андрей Ярмоленко. Вингер сборной Украины обыгрался с партнером и правой ногой выкатил Лабе на пустые ворота. Впоследствии саудиты отыгрались, но последнее слово было за командой из ОАЭ.

На 90+6-й минуте Аль-Айн вырвал победу – успех принес еще один угловой, завершившийся ударом в перекладину и точным добиванием. 2:1 – победа подопечных Сергея Реброва.

Напомним, команда украинцев занимает 5 место в чемпионате ОАЭ. Андрей Ярмоленко сыграл за Аль-Айн 10 официальных матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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