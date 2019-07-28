Айнтрахт выкупил Роде у Боруссии Д

Немецкий хавбек Себастиан Роде стал полноценным игроком Айнтрахта.

Айнтрахт выкупил у дортмундской Боруссии 28-летнего полузащитника Себастиана Роде, сообщает официальный сайт франкфуртского клуба. Контракт подписан на 5 лет.

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Напомним, Роде перешел в Айнтрахт на правах аренды зимой этого года, во второй половине сезона хавбек провел 20 поединков, где забил гол и отдал ассист. Кроме того, футболист принимал участие в матчах Лиги Европы против донецкого Шахтера и отдал в Харькове результативную передачу.

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К слову, Роде уже выступал за Айнтрахт с 2010 по 2014 годы, откуда перешел в мюнхенскую Баварию.