Яремчук заинтересовал Айнтрахт, Гент требует за украинца 10 млн евро, – Цыганык

Нападающий сборной Украины и Гента Роман Яремчук может продолжить карьеру в Бундеслиге.

"Кроме Галатасарая, Яремчуком интересуются и другие команды. В частности, это команды Бундеслиги и Серии А, но предметного разговора пока нет.

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Гент выставил ценник на Романа в размере 10 млн евро. Одним из претендентов на Яремчука является Айнтрахт, который продал двух своих основных форвардов. Именно удачная игра форварда в матчах за сборную Украины против Сербии и Люксембурга подняла цену на него.

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Также было предложение от Андерлехта за существенные деньги, но Гент отказал. Тренер бельгийцев очень рассчитывает на Яремчука, но если будет предложение, которое устроит все стороны, то украинец может оказаться в одном из топ-чемпионатов", – поделился Цыганык в программе Циганик LIVE.