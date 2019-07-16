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Шюррле может оказаться в Айнтрахте

21:31 51 Читати українською
Шюррле может оказаться в Айнтрахте
Андре Шюррле / Reuters

Вингер дортмундской Боруссии Андре Шюррле попал в сферу интересов франкфуртского Айнтрахта.

Форвард находится в поисках новой команды и может присоединиться к "орлам", сообщает Frankfurter Rundschau.

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Чемпион мира-2014 Шюррле вернулся в Боруссию Д после годичной аренды в Фулхэме. Ранее он изъявлял желание остаться на Крейвен Коттедж, но вылет лондонцев в Чемпионшип изменил эти планы. Немец сомневается в своих перспективах в составе "шмелей", но для перехода в Айнтрахт ему придется уменьшить финансовые аппетиты.

В сезоне 2018/19 Андре Шюррле провел 24 матча в АПЛ, в которых забил 6 мячей.

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