Айнтрахт викупив Роде у Борусії Д

Суперкубок України — 10:00 17
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Динамо відчутно переважає Шахтар у серіях пенальті, або Чому Суперкубок України – це турнір імені Гладкого
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Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок УкраїниСуперкубок України — 08:20 3349
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Іспанія перемогла Португалію та стала чемпіоном Європи-2019 U-19Світ — 27 лип 498
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