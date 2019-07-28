Айнтрахт викупив Роде у Борусії Д

Німецький хавбек Себастіан Роде став повноцінним гравцем Айнтрахта.

Айнтрахт викупив у дортмундської Борусії 28-річного півзахисника Себастіана Роде, повідомляє офіційний сайт франкфуртського клубу. Контракт підписаний на 5 років.

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Нагадаємо, Роде перейшов у Айнтрахт на правах оренди взимку цього року, у другій половині сезону хавбек провів 20 поєдинків, де забив гол та віддав асист. Крім того, футболіст брав участь у матчах Ліги Європи проти донецького Шахтаря та віддав у Харкові результативну передачу.

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До слова, Роде вже виступав за Айнтрахт з 2010 по 2014 роки, звідки перейшов у мюнхенську Баварію.