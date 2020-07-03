Айнтрахт пожаловался на Вест Хэм в ФИФА – лондонцы задолжали отступные за Алле / PA

В ФИФА поступила жалоба франкфуртского Айнтрахта на действия лондонского Вест Хэма. Представители "орлов" считают, что клуб английской Премьер-лиги не выплатил полную сумму за переход форварда Себастьяна Алле.

Международная федерация рассматривает иск франкфуртцев относительно нечестных действий "молотков", сообщает The Times.

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Немецкий клуб пожаловался на Вест Хэм из-за долга в размере 5,4 млн фунтов. Именно такую сумму лондонцы задолжали за трансфер Алле, состоявшийся еще прошлым летом. Источники в руководстве "молотков" утверждают, что у клубов возникли разногласия по выплатам и задержка вызвана именно этим. Официально Вест Хэм пока решил не комментировать ситуацию.

К слову, в нынешнем сезоне Себастьян Алле провел 27 матчей в АПЛ, в которых забил 7 мячей. Его переход обошелся лондонцам в 45 млн фунтов, что стало рекордным трансфером в истории Вест Хэма.

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