Айнтрахт поскаржився на Вест Хем у ФІФА – лондонці заборгували відступні за Аллє / PA

До ФІФА надійшла скарга франкфуртського Айнтрахта на дії лондонського Вест Хема. Представники "орлів" вважають, що клуб англійської Прем'єр-ліги не виплатив повну суму за перехід форварда Себастьяна Аллє.

Міжнародна федерація розглядає позов франкфуртців щодо недоброчесних дій "молотків", повідомляє The Times.

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Німецький клуб поскаржився на Вест Хем через борг у розмірі 5,4 млн фунтів. Саме таку суму лондонці заборгували за трансфер Аллє, який відбувся ще минулого літа. Джерела видання у керівництві "молотків" стверджують, що в клубів виникли розбіжності щодо виплат і затримка викликана саме цим. Офіційно Вест Хем вирішив наразі не коментувати ситуацію.

До слова, в нинішньому сезоні Себастьян Аллє провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів. Його перехід коштував лондонцям 45 млн фунтів, що стало рекордним трансфером в історії Вест Хема.

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