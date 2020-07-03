toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Айнтрахт поскаржився на Вест Хем у ФІФА – лондонці заборгували відступні за Аллє

3 липня 20:24 - Читать на русском
Айнтрахт поскаржився на Вест Хем у ФІФА – лондонці заборгували відступні за Аллє
Айнтрахт поскаржився на Вест Хем у ФІФА – лондонці заборгували відступні за Аллє / PA

До ФІФА надійшла скарга франкфуртського Айнтрахта на дії лондонського Вест Хема. Представники "орлів" вважають, що клуб англійської Прем'єр-ліги не виплатив повну суму за перехід форварда Себастьяна Аллє.

Міжнародна федерація розглядає позов франкфуртців щодо недоброчесних дій "молотків", повідомляє The Times.

Маркевич оцінив шанси Ярмоленка закріпитись в основі Вест Хема при Мойєсі

Німецький клуб поскаржився на Вест Хем через борг у розмірі 5,4 млн фунтів. Саме таку суму лондонці заборгували за трансфер Аллє, який відбувся ще минулого літа. Джерела видання у керівництві "молотків" стверджують, що в клубів виникли розбіжності щодо виплат і затримка викликана саме цим. Офіційно Вест Хем вирішив наразі не коментувати ситуацію.

До слова, в нинішньому сезоні Себастьян Аллє провів 27 матчів в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів. Його перехід коштував лондонцям 45 млн фунтів, що стало рекордним трансфером в історії Вест Хема.

"Грандіозний вплив Ярмоленка". Англійські ЗМІ захоплюються холоднокровним українцем, який приголомшив Челсі

blog_ava
Був співтворцем успіху Ярославського – стало відомо, хто є остаточним власником новоствореного Метала
3 липня
7996
Теги
Трансфери Чемпіонату Німеччини Німеччина Трансфери Англія футбольні фінанси Трансфери Чемпіонату Англії Себастьян Себастьян Аллє Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Вест Хем Вест Хем ФІФА
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
54
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук