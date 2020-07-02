"Грандиозное влияние Ярмоленко". Английские СМИ восхищаются хладнокровным украинцем, который ошеломил Челси

Андрей Ярмоленко эффектным голом вырвал для Вест Хэма победу над Челси. В поисках комплиментов можно и не открывать желтую прессу – даже респектабельные британские издания взорвались яркими словами в адрес украинца. Мы собрали самое интересное.
The Telegraph: Спасательный трос "молотобойцев". Андрей Ярмоленко поздним голом ошеломил Челси и повысил надежды Вест Хэма на спасение
Когда Дэвид Мойес за 12 минут до конца матча заменил Джаррод Боуэна на Андрея Ярмоленко, казалось, что это поступок отчаяния. Боуэн вместе с Майклом Антонио постоянно угрожали обороне Челси и создали два первых гола в ворота Кепы.
Ярмоленко же не забивал за Вест Хэм с сентября, а в предыдущем матче против Вулверхэмптона выглядел кем угодно, только не человеком, который способен вырвать победу.
Впрочем, украинец на 89-й минуте принял пас от Антонио, прилетел к воротам и сохранил хладнокровие, чтобы переиграть слабого Кепу. Дэвид Мойес будто четко знал, что стоит сделать ставку именно на него. Гол Ярмоленко может стать решающим в борьбе Вест Хэма за выживание – у команды 3 очка преимущества над зоной вылета с хорошим календарем впереди.
Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь
The Guardian: Ярмоленко заставил Челси расплатиться в дерби, отведя Вест Хэм от зоны вылета
В день, когда Хаким Зиеш и Тимо Вернер официально стали игроками Челси, Франк Лампард в который раз понял, что его команда продолжит проигрывать, если не наладит аварийную защиту. Тучи сгустились над Челси, когда Андрей Ярмоленко сместился в центр и вырвал критически важную победу для Вест Хэма.
Фейл обороны Челси выглядел вопиюще. Майкл Антонио просто поиздевался над Рюдигером и Кристенсеном, а Алонсо не успел вернуться назад, чтобы остановить контратаку Вест Хэма, позволив Ярмоленко выиграть матч.
То, как украинец разобрался с соперниками, усилит желание Лампарда приобрести новых защитников. Ярмоленко перебросил мяч на левую ногу, вышел на ударную позицию и уверенно расстрелял ворота. У Лампарда есть над чем работать.
Ярмоленко забил победный гол в ворота Челси – видео фирменного удара украинца
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Насколько важен для Вест Хэма победный гол Андрея Ярмоленко? Судите сами. С момента возобновления чемпионата 5 последних команд АПЛ разыграли 48 очков. После гола украинца Вест Хэм набрал столько же пунктов, как 4 соперника "молотобойцев" вместе взятых.
Три очка. Нет, это не много, однако в отчаянной борьбе за выживание это грандиозный вклад. Вест Хэм – первый из пяти кандидатов на вылет, кто победил.
Майкл Антонио гениально укротил мяч и классно обыгрался с Пабло Форнальсом. Затем подключил Ярмоленко, который вышел на замену, не забивая голов с сентября. Украинец быстро выбежал в атаку, обыграл Рюдигера смещением внутрь (все, кроме немца, знали, что он так сделает) и расстрелял Кепу ударом в нижний угол.
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Он вышел на замену, забил победный гол за Вест Хэм, откинул дискуссии о VAR и, побив Челси, сделал огромный шаг к сохранению прописки. Оценка – 8.
Ярмоленко безошибочно распорядился своим шансом. Хладнокровный украинец продемонстрировал образцовый самоконтроль в решающий момент, чтобы оббежать Рюдигера, расстрелять Кепу и выхватить жизненно важные 3 пункта для своей команды.
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В конце матча с кучей пограничных решений арбитра, когда идет ожесточенная борьба на обоих концах таблицы, этот гол может стать одним из решающих во всем сезоне. Андрей Ярмоленко забил Челси на 89-й минуте – и этого может быть достаточно, чтобы удержать Вест Хэм в АПЛ, учитывая низкое качество команд, которые ведут борьбу за прописку.
Челси, в свою очередь, не просто упустил шанс обойти Лестер, но и потерял импульс, потерял инициативу. Ярмоленко обеспечил Вест Хэму вторую победу над Челси в сезоне и удвоил шансы своей команды остаться в элитном дивизионе. Драгоценная победа для "молотобойцев".
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Отдал пару неточных пасов, но это не имело ни малейшего значения, ведь он проявил фантастическое самообладание, чтобы вырвать для хозяев победу на 90-й минуте. Гол невероятной важности. Оценка – 8.
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Что больше всего поразило во время решающего гола, так это не просто реакция Ярмоленко, но и настрой Форнальса и Антонио. Они промчались 50 ярдов на последних минутах, чтобы создать поддержку, хотя Андрею она и не была нужна. Он сместился в центр и воспользовался потерей концентрации Челси.
Защитник с опытом и классом Рюдигера не имел права позволить Ярмоленко перевести мяч под левую – всем известно, что украинец любит так делать. Ярмоленко нашел свободное пространство и нанес смертельный удар рабочей ногой. У Кепы не было никаких шансов.
Вчера Вест Хэм, конечно, не играл, как команда, которая стоит на вылет. Райс поразил в полузащите, Боуэн ассистировал, Соучек навязывал борьбу, Антонио без устали цеплялся за мячи, а Ярмоленко вышел со скамейки запасных и сделал разницу!
В соцсетях также восхваляют Ярмолу:
Его левая нога магическая.
Левая нога Ярмоленко стоит внимания. Десять лет наблюдали за тем, как он пробивал голкиперов в Европе, покорял украинские города, порой появлялся на международных турнирах. А теперь он прямо перед нами. Какое же удовольствие.
Я думал, что Ярмоленко старый и медленный?
Ярмоленко – настоящий GoaT, лучший игрок в мире.
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