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Маркевич оценил шансы Ярмоленко закрепиться в основе Вест Хэма при Мойесе

3 июля 10:20 - Читати українською
Маркевич оценил шансы Ярмоленко закрепиться в основе Вест Хэма при Мойесе
Андрей Ярмоленко / Reuters

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал выступление Андрея Ярмоленко в матче 32-го тура АПЛ против Челси.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
89’ Андрей Ярмоленко
 
Виллиан 42’
Виллиан 71’
42’ Виллиан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
71’ Виллиан
89’ Андрей Ярмоленко

"Рад за Ярмоленко. Думаю, Мойес поможет ему закрепиться в основном составе. В Вест Хэме футболистов такого класса мало. Ему нужно доверие тренера, и Андрей его оправдает.

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В матче с Челси (3:2) три гола забили игроки, которые выступали в УПЛ – Виллиан и Ярмоленко. Это говорит о том, что несколько лет назад у нас был сильный чемпионат. У нас был чемпионат одним из лучших в Европе. Может, не чета АПЛ, но к тому времени точно не слабее, чем в Италии или Франции", – поделился Маркевич в комментарии meta-ratings.

Напомним, Ярмоленко стал героем Вест Хэма в матче 32-го тура АПЛ против Челси. Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а в конце матча забил победный гол. Добавим, что в активе Андрея 17 поединков в текущем сезоне АПЛ, в которых он отличился 4 голами и ассистом.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм - Челси Мирон Маркевич Девид Девид Мойес
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