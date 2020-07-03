Маркевич оценил шансы Ярмоленко закрепиться в основе Вест Хэма при Мойесе

Председатель комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал выступление Андрея Ярмоленко в матче 32-го тура АПЛ против Челси.

"Рад за Ярмоленко. Думаю, Мойес поможет ему закрепиться в основном составе. В Вест Хэме футболистов такого класса мало. Ему нужно доверие тренера, и Андрей его оправдает.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь

В матче с Челси (3:2) три гола забили игроки, которые выступали в УПЛ – Виллиан и Ярмоленко. Это говорит о том, что несколько лет назад у нас был сильный чемпионат. У нас был чемпионат одним из лучших в Европе. Может, не чета АПЛ, но к тому времени точно не слабее, чем в Италии или Франции", – поделился Маркевич в комментарии meta-ratings.

Напомним, Ярмоленко стал героем Вест Хэма в матче 32-го тура АПЛ против Челси. Украинец вышел на замену на 78-й минуте, а в конце матча забил победный гол. Добавим, что в активе Андрея 17 поединков в текущем сезоне АПЛ, в которых он отличился 4 голами и ассистом.

"Грандиозное влияние Ярмоленко". Английские СМИ восхищаются хладнокровным украинцем, который ошеломил Челси