В воскресенье 3-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 3-й тур

Айнтрахт – Кельн – 1:1

Голы: Нкунку, 87 – Кайнц, 43 (п.)

Унион Берлин – РБ Лейпциг – 0:2

Голы: Симонс, 51, Шешко, 85, 87

Удаление: Фолланд, 64 (Унион, красная карточка)

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В первом матче дня Айнтрахт принимал Кельн. "Козлы" после двух поражений в дебюте сезона планировали взять стартовые очки на выезде, поэтому первый тайм провели на равных, а незадолго до перерыва вышли вперед. Макс прыгнул в ноги сопернику в собственной штрафной и арбитр указал на отметку. Кайнц уверенно исполнил приговор.

После отдыха хозяева добавили: в ход шло все – от многочисленных ударов до падения и попыток выпросить пенальти. В конце концов, за три минуты до завершения основного времени "орлы" смогли восстановить статус-кво: сработали обе замены от Гласнера – Нкунку удачно откликнулся на ассист Ааронсона. Ничья принесла Айнтрахту 5 очков и девятую строчку, Кельн с 1 пунктом поднялся на четырнадцатую позицию.

Унион на своем поле уступил РБ Лейпциг. Еще до середины тайма команды могли обменяться голами, но надежно сыграли голкиперы. Несмотря на преимущество гостей первый тайм завершился с нулями на табло.

Сразу после отдыха "быки" вышли вперед – Симонс забил в касание благодаря рикошету от перекладины. В середине второй сорокапятиминутки берлинцы остались в меньшинстве – Фолланда попросили с поля за грубый подкат. Ольмо впоследствии мог удваивать преимущество гостей, но Рённов вытащил удар с девятки. Марко Розе выпустил словенского новичка Беньямина Шешко и тот отплатил сторицей, в течение двух минут оформив дубль и забив дебютные голы в Бундеслиге. Победа подняла РБ Лейпциг на четвертую строчку турнирной таблицы, Унион – пятый.

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