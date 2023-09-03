У неділю 3-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 3-й тур

Айнтрахт – Кельн – 1:1

Голи: Нкунку, 87 – Кайнц, 43 (п.)

Уніон Берлін – РБ Лейпциг – 0:2

Голи: Сімонс, 51, Шешко, 85, 87

Вилучення: Фолланд, 64 (Уніон, червона картка)

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У першому матчі дня Айнтрахт приймав Кельн. "Цапи" після двох поразок в дебюті сезону планували взяти стартові очки на виїзді, тож перший тайм провели на рівних, а незадовго до перерви вийшли вперед. Макс стрибнув у ноги супернику у власному штрафному і арбітр вказав на позначку. Кайнц впевнено виконав вирок.

Після відпочинку господарі додали: в хід йшло все – від численних ударів до падіння і спроб випросити пенальті. Зрештою, за три хвилини до завершення основного часу "орли" змогли відновити статус-кво: спрацювали обидві заміни від Гласнера – Нкунку вдало відгукнувся на асист Ааронсона. Нічия принесла Айнтрахту 5 очок і дев'яту сходинку, Кельн з 1 пунктом піднявся на чотирнадцяту позицію.

Уніон на своєму полі поступився РБ Лейпциг. Ще до середини тайму команди могли обмінятись голами, але надійно зіграли голкіпери. Попри перевагу гостей перший тайм завершився з нулями на табло.

Одразу після відпочинку "бики" вийшли вперед – Сімонс забив в дотик завдяки рикошету від поперечини. В середині другої сорокап'ятихвилинки берлінці залишились у меншості – Фолланда попросили з поля за брутальний підкат. Ольмо згодом міг подвоювати перевагу гостей, але Рьоннов витягнув удар з дев'ятки. Марко Розе випустив словенського новачка Беньяміна Шешко і той відплатив сторицею, протягом двох хвилин оформивши дубль і забивши дебютні голи у Бундеслізі. Перемога підняла РБ Лейпциг на четверту сходинку турнірної таблиці, Уніон – п'ятий.

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