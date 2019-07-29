Айнтрахт готов предложить контракт Рибери

Украина — 03:07 2644
-
Динамо – Шахтер: Каштру дебютирует с потери Суперкубка-2019, Хацкевич угадывает со всем, но победа как большой риск
-
Динамо – Шахтер – 2:1 – видео голов и обзор матча за Суперкубок УкраиныСуперкубок Украины — 28 июль 3031
-
"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаютьсяИспания — 28 июль 1651
-
"Вступился за Алиева, а он меня дятлом обозвал". Правила жизни Евгения Хачериди
-
Динамо відчутно переважає Шахтар у серіях пенальті, або Чому Суперкубок України – це турнір імені ГладкогоСуперкубок Украины — 28 июль 381