Айнтрахт готов предложить контракт Рибери

Опытный француз может продолжить выступления в Бундеслиге.

Франкфуртский Айнтрахт рассматривает вариант с подписанием Франка Рибери, сообщает Bild.

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Руководство "орлов" уже контактировало с представителями хавбека и предложило звездному ветерану контракт сроком на один год. Впрочем, Айнтрахт не готов платить Рибери зарплату, которую он получал в Баварии, поэтому французу придется идти на уступки, если он захочет присоединиться к команде Адольфа Хюттера.

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Напомним, франкфуртцы дошли до полуфинала Лиги Европы 2018/19, одолев на стадии 1/16 донецкий Шахтер.