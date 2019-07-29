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Айнтрахт готовий запропонувати контракт Рібері

09:29 292 Читать на русском
Айнтрахт готовий запропонувати контракт Рібері
Франк Рібері / Reuters

Досвідчений француз може продовжити виступи в Бундеслізі.

Франкфуртський Айнтрахт розглядає варіант з підписанням Франка Рібері, інформує Bild.

Айнтрахт викупив Роде у Борусії Д

Керівництво "орлів" уже контактувало з представниками хавбека і запропонувало зірковому ветерану контракт терміном на один рік. Втім, Айнтрахт не готовий платити Рібері зарплатню, яку він отримував у Баварії, тому французу доведеться йти на поступки, якщо він захоче приєднатися до команди Адольфа Хюттера.

Рібері міг опинитись у Ліверпулі

Нагадаємо, франкфуртці дійшли до півфіналу Ліги Європи 2018/19, здолавши на стадії 1/16 донецький Шахтар.

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Франк Рібері Франк Рібері Баварія Баварія Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Німеччина Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини
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