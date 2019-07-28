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Рибери мог оказаться в Ливерпуле

12:09 85 Читати українською
Рибери мог оказаться в Ливерпуле
Франк Рибери и Юрген Клопп / соцсети

Юрген Клопп хотел пригласить в Ливерпуль ветерана Франка Рибери.

Франк Рибери покинул Баварию после 12 лет пребывания на Альянц Арене. У 36-летнего футболиста завершился контракт, и он не стал его продлевать. Сейчас он поддерживает форму с персональным тренером.

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Как сообщает L'Equipe, француз имел шансы оказаться в Ливерпуле. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп лично заинтересован в подписании игрока, правда, тогда команду должен покинуть кто-то из группы атаки.

Даниэль Старридж уже не является игроком "красных", но на его место пришел 19-летний Райан Брюстер. Дивок Ориги продлил контракт с клубом. Салах и Мане не покинули Ливерпуль несмотря на различные слухи. В частности, сенегальцем интересовался мадридский Реал.

Рибери рассказал, сколько еще лет хочет играть в футбол

В связи с этим, мерсисайдцы отказались от идеи подписывать французского ветерана.

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