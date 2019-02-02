Айнтрахт – Борусія Д – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Дортмундська Борусія несподівано втратила очки у матчі з франкфуртським Айнтрахтом у рамках 20-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Айнтрахт – Борусія Д.

Лідер чемпіонату Німеччини завітав у гості до суперника Шахтаря у Лізі Європи. Команди активно розпочали поєдинок і вже до перерви змогли обмінятись голами.

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У другому таймі гра відбувалась на зустрічних курсах, але вболівальники більше не побачили забитих голів. У підсумку справедлива нічия 1:1.

Такий результат залишив "джмелів" лідером чемпіонату, а Айнтрахт – на 5-й сходинці.

Німеччина. Бундесліга 2018/19, 20-й тур

Айнтрахт – Борусія Д – 1:1

Голи: Йовіч, 36 – Ройс, 22