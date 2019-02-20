Айнтрахт – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Хюттера

Главный тренер Айнтрахта Адольф Хюттер поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера.

"Конечно, эта игра очень важна. Это плей-офф Лиги Европы. Желсон Фернандес вряд ли сыграет. А вот у Себастьяна Роде и Давида Абрахама еще есть шансы.

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Мы не можем просто бежать вперед и забивать. Шахтер очень хорошо играет, когда имеет пространство. Нам не обязательно завтра показать хороший футбол, главное – пройти дальше.

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Поддержка болельщиков помогает нам в Лиге Европы. Надеюсь, завтра у них будет повод для скандирования. В плане поддержки Айнтрахт – лучшая команда Лиги Европы", – цитирует Хюттера официальный твиттер Айнтрахта.