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Айнтрахт – Шахтер: поединок Лиги Европы будет судить испанец Лаос

13:53 34 Читати українською
Айнтрахт – Шахтер: поединок Лиги Европы будет судить испанец Лаос
Матеу Лаос / Getty Images

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на втором матче 1/16 финала Лиги Европы между Айнтрахтом и Шахтером.

УЕФА назвал бригаду арбитров на матч 1/16 финала Лиги Европы Айнтрахт – Шахтер.

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Главным арбитром будет 41-летний Матеу Лаос. На линиях ему будут помогать Пау Сербиан и Роберто дель Паломар. Дополнительные рефери – Рикардо де Бургос Бенгоечеа и Сантьяго Латре. Четвертый арбитр – Теодоро Маган.

Ответный 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера, который состоится 21 февраля в 20:00 по киевскому времени. Первый поединок в Харькове завершился ничьей 2:2.

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Лига Европы1/16 финалаКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матча
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дн
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