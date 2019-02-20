Айнтрахт – Шахтар: передматчева прес-конференція Хюттера

Головний тренер Айнтрахта Адольф Хюттер поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

"Звичайно, ця гра дуже важлива. Це плей-офф Ліги Європи. Желсон Фернандес навряд чи зіграє. А ось у Зебастіана Роде і Давіда Абрахама ще є шанси.

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Ми не можемо просто бігти вперед і забивати. Шахтар дуже гарно грає, коли має простір. Нам не обов'язково завтра показати хороший футбол, головне – пройти далі.

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Підтримка уболівальників допомагає нам в Лізі Європи. Сподіваюся, завтра у них буде привід для скандувань. У плані підтримки Айнтрахт – найкраща команда Ліги Європи", – цитує Хюттера офіційний твіттер Айнтрахта.