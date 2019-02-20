Айнтрахт – Шахтер: "горняки" вылетели в Германию – в заявке 21 игрок

Шахтер отправился во Франкфурт-на-Майне на матч 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что команда вылетела в Германию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

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Наставник донецкого клуба Паулу Фонсека взял с собой 21 игрока.

Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Анатолий Трубин.

Защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Валерий Бондаренко, Исмаили, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тайсон, Марлос, Максим Малышев, Манор Соломон, Алан Патрик, Майкон, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Фернандо.

Нападающие: Жуниор Мораес, Оларенваджу Кайоде.

Матч Айнтрахт - Шахтер состоится 21 февраля. Начало в 20:00 по киевскому времени.

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