Айнтрахт – Шахтар: поєдинок Ліги Європи судитиме іспанець Лаос

Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Айнтрахтом та Шахтарем.

УЄФА назвав бригаду арбітрів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт – Шахтар, повідомляє Twitter німецького клубу.

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Головним арбітром буде 41-річний Матеу Лаос. На лініях йому допомагатимуть Пау Сербіан і Роберто дель Паломар. Додаткові рефері – Рікардо де Бургос Бенгоєчеа та Сантьяго Латре. Четвертий арбітр – Теодоро Маган.

Матчі-відповідь1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря, який відбудеться 21 лютого о 20:00 за київським часом. Перший поєдинок у Харкові завершився нічиєю 2:2.

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