toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА

Айнтрахт – Шахтар: поєдинок Ліги Європи судитиме іспанець Лаос

13:50 259 Читать на русском
Айнтрахт – Шахтар: поєдинок Ліги Європи судитиме іспанець Лаос
Матеу Лаос / Getty Images

Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Айнтрахтом та Шахтарем.

УЄФА назвав бригаду арбітрів на матч 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт – Шахтар, повідомляє Twitter німецького клубу.

Динамо – Олімпіакос: матч обслужить арбітр із Словаччини

Головним арбітром буде 41-річний Матеу Лаос. На лініях йому допомагатимуть Пау Сербіан і Роберто дель Паломар. Додаткові рефері – Рікардо де Бургос Бенгоєчеа та Сантьяго Латре. Четвертий арбітр – Теодоро Маган.

Матчі-відповідь1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря, який відбудеться 21 лютого о 20:00 за київським часом. Перший поєдинок у Харкові завершився нічиєю 2:2.

"Безумство у День Валентина": німецькі ЗМІ остерігаються нічиєї у матчі Шахтар – Айнтрахт, згадуючи жахіття 2014-го

Ліга Європи1/16 фіналуКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матчу
2
дн
:
5
год
:
46
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Арбітри Айнтрахт Франкфурт - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
51
хв
Ліверпуль
22:00
Баварія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук