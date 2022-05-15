Команды из Франкфурта и Глазго сойдутся в матче за трофей. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Айнтрахт – Рейнджерс состоится 18 мая на Рамон Санчес Писхуан в Севилье. Старт встречи в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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В финал Лиги Европы вышли достаточно равные команды, но букмекеры все же выделяют фаворита. Согласно их котировкам, больше шансов на трофей имеют немцы.

Авторитетная контора Bwin на общую победу (с учетом овертаймов и серии пенальти) Айнтрахта дает коэффициент 1.6, а на успех Рейнджерс – 2.2.

Победа франкфуртцев в основное время оценена коэффициентом 2.3, в то время как победа шотландцев – 3.1, а ничья – 3.4.

Матч ожидается не слишком результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.91, а на соответствующий тотал меньше – 1.8.

Специалисты William Hill больше всего ждут голов от форварда Рейнджерс Кемара Руфа (2.37). Хотя его участие в финале под вопросом из-за повреждения.

Напомним, что победитель Лиги Европы получит прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.

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