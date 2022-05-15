Команди з Франкфурта та Глазго зійдуться в матчі за трофей. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Айнтрахт – Рейнджерс відбудеться 18 травня на Рамон Санчес Пісхуан в Севільї. Старт зустрічі о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

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У фінал Ліги Європи вийшли досить рівні команди, але букмекери все ж виділяють фаворита. Відповідно до їхніх котувань, більше шансів на трофей мають німці.

Авторитетна контора Bwin на загальну перемогу (з урахуванням овертаймів і серії пенальті) Айнтрахта дає коефіцієнт 1.6, а на успіх Рейнджерс – 2.2.

Перемога франкфуртців в основний час оцінена коефіцієнтом 2.3, тоді як звитяга шотландців – 3.1, а нічия – 3.4.

Матч очікується не надто результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.91, а на відповідний тотал менше – за 1.8.

Фахівці William Hill найбільше чекають голів від форварда Рейнджерс Кемара Руфа (2.37). Хоча його участь у фіналі під питанням через пошкодження.

Нагадаємо, що переможець Ліги Європи отримає пряму путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів.

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