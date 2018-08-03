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Аймар и Скалони временно возглавили сборную Аргентины

09:37 58 Читати українською
Аймар и Скалони временно возглавили сборную Аргентины
Лионель Скалони и Пабло Аймар / соцсети

Лионель Скалони назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины, Пабло Аймар будет его ассистентом.

Аргентинская Футбольная Ассоциация на своем официальном сайте сообщила, что Лионель Скалони и Пабло Аймар будут готовить сборную к товарищеским матчам против Гватемалы и Колумбии.

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Напомним, Сампаоли покинул национальную команду после провального чемпионата мира-2018, где "альбиселестес" сначала едва вышли из группы, а в 1/8 финала уступили будущим победителям турнира французам.

"Аргентинская Футбольная Ассоциация информирует, что после встречи с исполнительным комитетом, Лионель Скалони будет руководить национальной сборной в течение двух следующих товарищеских матчей вместе со своими ассистентами Пабло Аймаром и Мартином Токалли", – говорится в заявлении АФА.

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Главное Мир Аргентина Аргентина Пабло Аймар Лионель Скалони Лионель Скалони
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