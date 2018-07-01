Марадона: Без Месси Аргентина – обычная команда

Легендарный футболист Диего Марадона прокомментировал вылет сборной Аргентины с ЧМ-2018.

"Франция сковала Месси, полузащиту Аргентины, поэтому Лео не получал свободного пространства. Без Месси мы обычная команда.

Игра сложилась так, как мы ожидали. Случилось то, что мы ожидали. Очередной чемпионат мира, и мы едем домой ни с чем.

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Жаль, что снова на Мундиале у Аргентины не было стабильной команды", – цитирует Марадону издание Goal.com.

Напомним, после поражения в 1/8 финала ЧМ-2018 от Франции (3:4), сборная Аргентины покидает турнир.