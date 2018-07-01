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Марадона: Без Месси Аргентина – обычная команда

15:08 61 Читати українською
Марадона: Без Месси Аргентина – обычная команда
Диего Марадона / Фото из соцсетей

Легендарный футболист Диего Марадона прокомментировал вылет сборной Аргентины с ЧМ-2018.

"Франция сковала Месси, полузащиту Аргентины, поэтому Лео не получал свободного пространства. Без Месси мы обычная команда.

Игра сложилась так, как мы ожидали. Случилось то, что мы ожидали. Очередной чемпионат мира, и мы едем домой ни с чем.

ЧМ-2018: Аргентина не заслужила даже четвертьфинал – в ее составе играет самый большой хам турнира

Жаль, что снова на Мундиале у Аргентины не было стабильной команды", – цитирует Марадону издание Goal.com.

Напомним, после поражения в 1/8 финала ЧМ-2018 от Франции (3:4), сборная Аргентины покидает турнир.

ЧМ 20181/8 финала

Франция - Аргентина: Суббота 30 июня 2018

Франция
Матч окончен
4 : 3
Аргентина
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Теги
ЧМ 2018 Франция - Аргентина Аргентина Аргентина Диего Марадона Диего Марадона Чемпионат мира-2018 Лионель Месси Лионель Месси
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